"Барселона" и ПСЖ могут договориться об аренде
20 августа, 2019, 11:17
Испанская "Барселона" готова взяли полузащитника ПСЖ Неймара в аренду
Об этом сообщает Sky Sports.
Каталонская "Барселона" всерьез рассматривает вариант с арендой звездного бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
По информации источника, испанцы уже предложили французам аренду с правом выкупа в конце сезона, сумма выкупа пока не сообщается.
Неймар провел в составе «Барселоны» 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. В августе 2017 г. он перешел во французский ПСЖ за 222 млн евро.
- Сообщалось, что ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду.
- 12 августа главный тренер ПСЖ Тухель подтвердил, что французский клуб ведет переговоры о трансфере бразильского форварда Неймара.
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