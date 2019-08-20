"Барселона" и ПСЖ могут договориться об аренде

20 августа, 2019, 11:17

Испанская "Барселона" готова взяли полузащитника ПСЖ Неймара в аренду

Об этом сообщает Sky Sports.

Каталонская "Барселона" всерьез рассматривает вариант с арендой звездного бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

По информации источника, испанцы уже предложили французам аренду с правом выкупа в конце сезона, сумма выкупа пока не сообщается.

Неймар провел в составе «Барселоны» 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. В августе 2017 г. он перешел во французский ПСЖ за 222 млн евро.