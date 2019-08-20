Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
20 августа, 2019, 10:39
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Об этом сообщает Новая газета .
"В прошлом году к выборам не были допущены 111 человек. В этом году - 56. Там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты", - сказал Путин.
При этом Путин сравнил протесты в Москве с акциями "желтых жилетов" во Франции.
"Ни власть, ни какие-то граждане не имеют права доводить ситуацию до абсурда. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона", - отметил он.
Напомним, в Москве третью неделю подряд происходили акции протеста. 10 августа на улицы вышли около 50 тыс. митингующих.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики