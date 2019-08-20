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Espreso.tvМирПутин впервые прокомментировал протесты в Москве

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве

Об этом сообщает Новая газета .

"В прошлом году к выборам не были допущены 111 человек. В этом году - 56. Там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты", - сказал Путин.

При этом Путин сравнил протесты в Москве с акциями "желтых жилетов" во Франции.

"Ни власть, ни какие-то граждане не имеют права доводить ситуацию до абсурда. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона", - отметил он.

Напомним, в Москве третью неделю подряд происходили акции протеста. 10 августа на улицы вышли около 50 тыс. митингующих.

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