Правительство внесло изменения в правила обязательного авиационного страхования
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В правительстве отметили, что внесенные изменения позволят оптимизировать уровень минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) по страхованию ответственности эксплуатанта аэропорта (аэродрома, вертодрома) и сертифицированных субъектов наземного обслуживания за вред, причиненный третьим лицам, упростят процедуры определения минимальных страховых сумм ответственности для субъектов объектов наземного обслуживания, а также приведут их к единой денежной единице измерения.
Постановление также устанавливает минимальные лимиты ответственности, в частности, для эксплуатанта постоянной взлетно-посадочной площадки - 130 тыс. грн, для эксплуатанта вертодрома - 5 млн грн, для эксплуатанта аэропорта (аэродрома) по классификации ИКАО с кодовыми буквами Е или F без права пассажирских перевозок - 5 млн грн, с правом пассажирских перевозок - 1,62 млрд грн.
Для сертифицированных субъектов наземного обслуживания при условии, что общее годовое количество воздушных судов (отправленных и прибывших) в аэропорту (на аэродроме, вертодроме, постоянной взлетно-посадочной площадке) до 1 тыс. единиц, минимальная страховая сумма составляет 523 тыс. грн, более 1 тыс. - 5 млн грн.
В случае, если субъект наземного обслуживания предоставляет услуги с общим годовым количеством воздушных судов (отправленных и прибывших) из различных групп, минимальная страховая сумма определяется в соответствии с группой, в которой размер минимальной страховой суммы наибольший.
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