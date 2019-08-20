Пожар в "Токио Стар": владельца отеля готов взять на поруки главный раввин Одессы
Об этом сообщает "5 канал".
Судьи пошли в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения владельцу отеля Вадиму Черному, где произошел смертельный пожар.
В дополнение, адвокаты во время заседания заявили, что помещение второго этажа отеля не принадлежат их подзащитному. И требуют его освободить.
Со своей стороны, сторона обвинение просит для подозреваемого 60 суток ареста без возможности внесения залога. Ведь у бизнесмена во время обыска обнаружили копию паспорта гражданина США. Поэтому обвинение уверяет - он может сбежать от следствия, говорится в сообщении.
Кроме того, в защиту Черного встал главный раввин Одессы и юга Украины. Заявил, что готов взять его на поруки под личное обязательство.
- Заметим, что в 19:15 истекает 72 часа после задержания Вадима Черного, в течение которых по закону суд ему должен избрать меру пресечения. Если решение так и не примут, задержанного должны отпустить из-под стражи.
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