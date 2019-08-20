Пожар в "Токио Стар": владельца отеля готов взять на поруки главный раввин Одессы

20 августа, 2019, 15:37

У владельца отеля Вадима Черного обнаружили копию паспорта гражданина США. Поэтому обвинение просит для подозреваемого 60 суток ареста без возможности внесения залога. Ведь подозреваемый может скрыться без следствия

Об этом сообщает "5 канал".

Судьи пошли в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения владельцу отеля Вадиму Черному, где произошел смертельный пожар.

В дополнение, адвокаты во время заседания заявили, что помещение второго этажа отеля не принадлежат их подзащитному. И требуют его освободить.

Со своей стороны, сторона обвинение просит для подозреваемого 60 суток ареста без возможности внесения залога. Ведь у бизнесмена во время обыска обнаружили копию паспорта гражданина США. Поэтому обвинение уверяет - он может сбежать от следствия, говорится в сообщении.

Кроме того, в защиту Черного встал главный раввин Одессы и юга Украины. Заявил, что готов взять его на поруки под личное обязательство.