Пожар в "Токио Стар": мэрия Одессы говорит, что владелец отеля не хочет платить компенсации пострадавшим
Об этом пишет Думская.
По словам вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, руководство города от имени 63 постояльцев отеля, которые нуждались в материальной поддержке, связались с полицией, спросив о возможной компенсации, и получили ответ, что владелец гостиницы не будет ничего выплачивать.
"Что касается владельца, то размещать людей в другом отеле и выплачивать пособие или компенсацию, он отказался", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Сам Вадим Черный назвал заявления чиновников ложью.
"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решение не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты", - заявил бизнесмен.
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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной на ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере девять человек . Их анкетные данные устанавливаются.
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Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
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18 августа правоохранители задержали Черного.
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Позже выяснилось, что здание сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" по документам считалась складом.
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