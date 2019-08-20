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Espreso.tvОбществоПожар в "Токио Стар": мэрия Одессы говорит, что владелец отеля не хочет платить компенсации пострадавшим

Пожар в "Токио Стар": мэрия Одессы говорит, что владелец отеля не хочет платить компенсации пострадавшим

В Одесском городском совете заявили, что владелец отеля "Токио Стар", бизнесмен Вадим Черный, отказался переселять людей после масштабного пожара и выплачивать им компенсацию

Об этом пишет Думская.

По словам вице-мэра Одессы Павла Вугельмана, руководство города от имени 63 постояльцев отеля, которые нуждались в материальной поддержке, связались с полицией, спросив о возможной компенсации, и получили ответ, что владелец гостиницы не будет ничего выплачивать.

"Что касается владельца, то размещать людей в другом отеле и выплачивать пособие или компенсацию, он отказался", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сам Вадим Черный назвал заявления чиновников ложью.

"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решение не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты", - заявил бизнесмен.

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