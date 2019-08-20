Появилась интерактивная карта заминированных территорий Украины

20 августа, 2019, 17:45

20 августа в тестовом режиме начала работать интерактивная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Интерактивную карту разработали, чтобы защитить граждан от мин и взрывоопасных предметов. Карту можно найти на официальном веб-сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельности".

Отмечается, что эта карта была разработана Министерством обороны при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в рамках реализации плана действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое правительство" в 2018-2020 годах.