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Espreso.tvОбществоПоявилась интерактивная карта заминированных территорий Украины

Появилась интерактивная карта заминированных территорий Украины

20 августа в тестовом режиме начала работать интерактивная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Интерактивную карту разработали, чтобы защитить граждан от мин и взрывоопасных предметов. Карту можно найти на официальном веб-сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельности".

Отмечается, что эта карта была разработана Министерством обороны при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в рамках реализации плана действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое правительство" в 2018-2020 годах.

  • Напомним, 6 декабря 2018 года нардепы приняли комплексный законопроект по противоминной деятельности в Украине.

 

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