Полторак подписал приказ о премиях для военных ко Дню Независимости Украины

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал в Facebook.

"Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю празднования 28-й годовщины независимости Украины. Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. грн, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на востоке, по 2 тыс. грн", - отметил Полторак.