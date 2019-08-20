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Espreso.tvОбществоПолторак подписал приказ о премиях для военных ко Дню Независимости Украины

Полторак подписал приказ о премиях для военных ко Дню Независимости Украины

По случаю Дня Независимости украинские военные из зоны ООС получат по 2 тыс. грн. Другим военнослужащим и курсантам выплатят по 1 тыс. грн

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал в Facebook.

"Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю празднования 28-й годовщины независимости Украины. Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. грн, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на востоке, по 2 тыс. грн", - отметил Полторак.

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