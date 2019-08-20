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Espreso.tvОбществоПереговоры в Минске используют как имитационную площадку, - Бессмертный

Переговоры в Минске используют как имитационную площадку, - Бессмертный

Переговоры в Минске о войне на Донбассе продолжают использовать как имитационную площадку

Об этом заявил бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что если не делать Минск действенным, то нужно предлагать другой формат переговоров.

"То, как сейчас отнеслись ко мне - свидетельство того, что Минск и дальше будет использоваться как имитационная площадка ... Я требовал четкости позиций, жесткости и конструктивности позиций. К сожалению, в ответ я вижу определенную вялость в реакции на нарушение договоренностей противоположной стороной" , - сказал Бессмертный.

Политик добавил, что это свидетельствует о том, что политическое руководство не считает необходимым превращать Минск в действенный механизм.

 

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