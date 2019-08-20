Оккупанты в Крыму манипулируют цифрами относительно потока украинских туристов на полуостров, - ГПСУ

20 августа, 2019, 17:32

Оккупационные власти Крыма манипулируют данными о количестве украинцев, якобы посетивших оккупированный полуостров с туристической целью

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ .

"Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом мы фиксируем на уровне предыдущего года. За 7 месяцев как в этом году, так и в прошлом админграницу пересекло около 1 млн 355 тыс. человек. Но говорить о том, что это едут туристы, нельзя. Поскольку приведенные данные - это только количество именно пересечений. А некоторые люди могут несколько раз в день или неделю пересекать адмиграницу", - сказал Демченко.

По его словам, оккупационная власть манипулирует этими цифрами, чтобы сделать "картинку" посещаемости незаконно аннексированного Крыма украинцами с материковой части.

Например, в прошлом году оккупационные власти Крыма говорили о 800 000 туристов из материковой Украины. ГПСУ сравнила эти данные с данными о количестве пересечений админграинцы и выяснила, что приведенные цифры касаются количества именно пересечений вообще, а не только с туристической целью. В этом году крымская "власть" уже говорит 200 тыс. туристах из материковой Украины.

"Поэтому можно сказать, что они манипулируют данными по туристическому потоку в Крым украинцев", - подчеркнул Демченко.