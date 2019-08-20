Оккупанты обстреляли Объединенные силы с беспилотника: ранен один боец
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил возле Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки - из автоматического гранатомета.
В районе Павлополя террористы применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный гранатометным выстрелом ВОГ-25. В результате обстрела 1 военный получил ранение. Кроме того, в Павлополе российские наемники обстреляли Объединенные силы из автоматического гранатомета.
Рядом с Лебединским оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Опытного - били с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции невдалеке от Светлодарска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток 20 августа покупанты обстреляли Объединенные силы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки с автоматического гранатомета.
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