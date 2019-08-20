Оккупанты обстреляли Объединенные силы с беспилотника: ранен один боец

20 августа, 2019, 07:54

В понедельник, 19 августа, российские террористы на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил возле Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки - из автоматического гранатомета.

В районе Павлополя террористы применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный гранатометным выстрелом ВОГ-25. В результате обстрела 1 военный получил ранение. Кроме того, в Павлополе российские наемники обстреляли Объединенные силы из автоматического гранатомета.

Рядом с Лебединским оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Опытного - били с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции невдалеке от Светлодарска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 20 августа покупанты обстреляли Объединенные силы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки с автоматического гранатомета.