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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы с беспилотника: ранен один боец

Оккупанты обстреляли Объединенные силы с беспилотника: ранен один боец

В понедельник, 19 августа, российские террористы на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил возле Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки - из автоматического гранатомета.

В районе Павлополя террористы применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный гранатометным выстрелом ВОГ-25. В результате обстрела 1 военный получил ранение. Кроме того, в Павлополе российские наемники обстреляли Объединенные силы из автоматического гранатомета.

Рядом с Лебединским оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Опытного - били с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции невдалеке от Светлодарска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 20 августа покупанты обстреляли Объединенные силы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки с автоматического гранатомета.

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