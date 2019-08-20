Неизвестный захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

20 августа, 2019, 16:31

Во вторник, 20 августа, вооруженный мужчина взял в заложники десятки пассажиров автобуса в бразильском Рио-де-Жанейро и угрожал поджечь транспорт

Как сообщает Globo News, неизвестный в течение трех с половиной часов держал в заложниках 37 человек.

Нападение на автобус произошло в 5:25 на мосту, который соединяет пригород Сан-Гонсалу с центром города Рио-де-Жанейро.

Во время переговоров шестеро заложников были освобождены. Они рассказали полиции, что мужчина разлил бензин в автобусе и угрожал поджечь его.

Около 9:00 преступник вышел из автобуса и был застрелен снайпером, сообщает Globo News. По предварительным данным, оружие, которым он угрожал, оказалась ложной.

Водно время, как сообщает AP, подозреваемый был задержан полицией. Вооруженный мужчина вышел из пассажирского автобуса и был окружен полицией.

Мужчина назвал себя офицером военной полиции, но эта информация не подтвердилась. Его мотивы неизвестны.