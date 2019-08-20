Нефедов: зарплаты в таможенной службе должны быть рыночными

20 августа, 2019, 21:36

Имея достойные зарплаты, можно нанимать честных работников, считает новый руководитель таможни

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV.

Нефедов ответил на вопрос о том, какими должны быть зарплаты у работников таможенной службы.

"Никакие деньги не сделают из плохого человека хорошего. Нет такой суммы, после которой коррупционер, который ездит на украденном Бентли, вдруг скажет, что не будет воровать. Но имея достойные зарплаты, можно нанимать честных работников. Еще раз говорю, нормальный, честный человек, который должен содержать семью, то трудно понять, почему он пойдет работать таможенным аудитором, а не пойдет работать в частную аудиторскую компанию. Там зарплата в 5 раз больше. Это был бы странный выбор и я бы очень подозрительно относился к человеку, который делает такой выбор " - сказал Нефедов.

По его словам, зарплаты в таможенной службе должны быть рыночными. В зависимости от профессии, в зависимости от региона государство должно иметь возможность свободно конкурировать за людей в соответствующих профессиях. Возможно, что речь идет о больших деньгах, чем рыночный уровень, но это не должны быть меньшие деньги.

"Это касается и аналитиков, и правоохранительной службы таможни и бухгалтеров, любой другой профессии", - добавил Нефедов.