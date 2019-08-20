Нацбанк выпустил памятную монету "Земля-кормилица"

20 августа, 2019, 13:14

Во вторник, 20 августа, Национальный банк Украины Национальный банк ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривень "Земля-кормилица"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эта монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм. Она оснащена локальной позолотой.

На аверсе монеты на фоне растительного орнамента размещена фигура сеятеля, который держит корзину с золотым зерном, и вертикальные полосы, символизирующие пашню и золотое зерно (локальная позолота).

На реверсе - композиция с высоты птичьего полета: на фоне растительного орнамента изображен пахарь, который управляет парой волов, запряженных в плуг.

Стоит монета 1250 гривень (с футляром). Ее тираж - 4000 штук.

Перечень пунктов продажи здесь.