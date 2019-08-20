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Espreso.tvОбществоНа Сумщине молодой человек готовил теракт на массовых мероприятиях во время концерта "Квартала" в День Флага

На Сумщине молодой человек готовил теракт на массовых мероприятиях во время концерта "Квартала" в День Флага

СБУ разоблачила и задержала 19-летнего участника радикальной молодежной группировки, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей в День Флага 23 августа

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокаций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта KVARTAL-FEST 23 августа на территории Сумщины.

В то же время на Facebook-странице мероприятия сообщается, что оно запланировано на 15:00 пятницы, 23 августа, в поселке Пидопригоры. При этом вход на KVARTAL-FEST сделали свободным.

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