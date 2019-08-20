На публике впервые за месяц: Елена Зеленская встретилась с Сарой Нетаньяху

20 августа, 2019, 20:00

20 августа жена главы государства Елена Зеленская встретилась с Сарой Нетаньяху

Об этом сообщила Елена Зеленская в Instagram.



"Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия по Дому с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - сообщила Зеленская.

Кроме того, вчера Сара Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра, и это изрядно ее поразило. Жена премьер-министра рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места.

В ответ первая леди заявила, что давно мечтала с мужем снять фильм о трагедии в Бабьем Яру.

"Всегда буду помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - добавила она.

Стоит отметить, что для официальной встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху первая леди выбрала белоснежное платье DAFNA MAY от украинского дизайнера Дафны Майберг. Дополнили образ традиционно серьги украинского бренда Guzema.