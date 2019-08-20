На публике впервые за месяц: Елена Зеленская встретилась с Сарой Нетаньяху
Об этом сообщила Елена Зеленская в Instagram.
"Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия по Дому с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - сообщила Зеленская.
Кроме того, вчера Сара Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра, и это изрядно ее поразило. Жена премьер-министра рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места.
В ответ первая леди заявила, что давно мечтала с мужем снять фильм о трагедии в Бабьем Яру.
"Всегда буду помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - добавила она.
Стоит отметить, что для официальной встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху первая леди выбрала белоснежное платье DAFNA MAY от украинского дизайнера Дафны Майберг. Дополнили образ традиционно серьги украинского бренда Guzema.
Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожа Сара Нетаньяху. Экскурсия Домом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного. Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта.
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