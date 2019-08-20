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Espreso.tvОбществоНа Луганщине три города остались без водоснабжения

На Луганщине три города остались без водоснабжения

В Луганской области жители Новодружеска, Приволья и частично Лисичанска остались без водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Объекты КП "Лисичанскводоканал" отключили 19 августа. Причиной отключения стала задолженность за электроснабжение.

В целом без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. абонентов.

В ГСЧС отметили, что при необходимости будет организован подвоз воды.

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