На Луганщине три города остались без водоснабжения

20 августа, 2019, 08:23

В Луганской области жители Новодружеска, Приволья и частично Лисичанска остались без водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Объекты КП "Лисичанскводоканал" отключили 19 августа. Причиной отключения стала задолженность за электроснабжение.

В целом без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. абонентов.

В ГСЧС отметили, что при необходимости будет организован подвоз воды.