На Луганщине три города остались без водоснабжения
20 августа, 2019, 08:23
В Луганской области жители Новодружеска, Приволья и частично Лисичанска остались без водоснабжения
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Объекты КП "Лисичанскводоканал" отключили 19 августа. Причиной отключения стала задолженность за электроснабжение.
В целом без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. абонентов.
В ГСЧС отметили, что при необходимости будет организован подвоз воды.
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