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Espreso.tvОбществоНа германской границе мошенники в униформе полицейских отобрали у украинцев € 15 000

На германской границе мошенники в униформе полицейских отобрали у украинцев € 15 000

20 августа на немецком автобане преступники представились полицейскими и остановили микроавтобус с украинскими номерами. Они попросили показать деньги, отобрали их и скрылись

Об этом сообщает DW.

Ограбление произошло на автобане в городе Зигбург на западе Германии. Люди в форме остановили микроавтобус из Украины. Они представились сотрудниками полиции и проверили пассажиров на наркотики. Затем они попросили путешественников показать деньги, якобы, чтобы убедиться, что они настоящие. Однако, когда украинцы получили банкноты, то грабители выхватили у них из рук 15000 евро и запрыгнули в свой автомобиль.

Один из пострадавших попытался остановить машину грабителей, но преступники сбили его и скрылись. Теперь их ищут настоящие полицейские.

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