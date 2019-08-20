Миллиардер из США Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
20 августа, 2019, 10:27
Погибший недавно американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в торговле людьми, за два дня до самоубийства написал завещание
Об этом сообщает The New York Post.
Все активы Эпштейн передал в трастовый фонд The 1953 Trust.
Его состояние оценивается в $577,67 млн: это активы Эпштейна в хедж-фондах и другие инвестиции ($194,9 млн), особняк в Нью-Йорке ($55,9 млн), транспортные средства, недвижимость в Париже и два острова, стоимостью в $63,8 млн и 22,4 млн.
- Напомним, 10 августа американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях и торговле несовершеннолетними, обнаружили мертвым в тюремной камере .
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