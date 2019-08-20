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Espreso.tvОбществоМиллиардер из США Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Миллиардер из США Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства


фото: ВВС
Погибший недавно американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в торговле людьми, за два дня до самоубийства написал завещание

Об этом сообщает The New York Post.

Все активы Эпштейн передал в трастовый фонд The 1953 Trust.

Его состояние оценивается в $577,67 млн: это активы Эпштейна в хедж-фондах и другие инвестиции ($194,9 млн), особняк в Нью-Йорке ($55,9 млн), транспортные средства, недвижимость в Париже и два острова, стоимостью в $63,8 млн и 22,4 млн.

 
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