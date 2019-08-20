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Espreso.tvОбществоМошенники в Facebook маскируются под священников и просят деньги для бойцов ООС

Мошенники в Facebook маскируются под священников и просят деньги для бойцов ООС

В соцсети Facebook мошенники создают фейковые страницы известных волонтеров и благотворителей

Об этом сообщает Армия Inform в Facebook.

Отмечается, что настоятель церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя Православной Церкви Украины Михаил Шевчук известный на Черкасчине, кроме своей прямой деятельности, постоянной волонтерской работой.

18 августа в соцсети неизвестные создали копию страницы отца Михаила и начали с ней писать разным людям, выпрашивая денег для пополнения телефонных счетов якобы военных из передовой.

"Внимание! Друзья! Фейковая страница. Кто-то от моего имени выпрашивает деньги. Не поддавайтесь на провокацию! Прошу распространить!" - написал в Фейсбуке священник из Смелы Черкасской области.

 

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