Киев попал в ТОП-50 самых дружественных городов на планете

Первое место занял канадский Ванкувер. Второе досталось малайзийскому Куала-Лумпуру, а третье - бельгийскому Брюгге. Киев разместился на 45-й строчке и обошел в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк.

Полностью список из самых дружественных городов мира выглядит так:

1. Ванкувер, Канада

2. Куала-Лумпур, Малайзия

3. Брюгге, Бельгия

4. Тайбэй, Тайвань

5. Гамбург, Германия

6. Дублин, Ирландия

7. Крайстчерч, Новая Зеландия

8. Нэшвилл, Теннесси, США

9. Сан-Паулу, Бразилия

10. Глазго, Шотландия

11. Чиангмай, Таиланд

12. Санто-Доминго, Доминиканская Республика

13. Абу-Даби, ОАЭ

14. Кейптаун, Южная Африка

15. Афины, Греция

16. Аделаида, Австралия

17. Корк, Ирландия

18. Маскат, Оман

19. Хьюстон, Техас, США

20. Сиемреап, Камбоджа

21. Найроби, Кения

22. Копенгаген, Дания

23. Мехико, Мексика

24. Сингапур, Сингапур

25. Стокгольм, Швеция

26. Лилонгве, Малави

27. Богота, Колумбия

28. Токио, Япония

29. Лиссабон, Португалия

30. Амстердам, Нидерланды

31. Будапешт, Венгрия

32. Манчестер, Англия

33. Чарльстон, Южная Каролина, США

34. Монреаль, Канада

35. Джайпур, Индия

36. Москва, Россия

37. Пуэрто-Вальярта Мексика

38. Гуанчжоу, Китай

39. Женева, Швейцария

40. Лондон, Англия

41. Сидней, Австралия

42. Мадрид, Испания

43. Гонолулу, Гавайи

44. Коломбо, Шри-Ланка

45. Киев, Украина

46. ​​Хошимин, Вьетнам

47. Нью-Йорк, США

48. Берлин, Германия

49. Касабланка, Марокко

50. Рим, Италия