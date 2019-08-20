Контрабанда сигарет: даже если ловить каждого второго, это все равно выгодно, - Нефедов

20 августа, 2019, 22:03

Глава Государственной таможенной службы заявил, что "природа" контрабанды заключается в безумной разнице между себестоимостью сигарет и между их стоимостью в Евросоюзе

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV.

"На самом деле контрабанда сигарет - это реальная проблема и на самом деле контрабанда, а не таможенные нарушения. Но, тут надо понимать, что природа этой контрабанды заключается в безумной разницы между себестоимостью сигарет и между их стоимостью, особенно в Евросоюзе. Поэтому даже если будут ловить каждую вторую сигарету - это все равно будет выгодно для контрабандистов", - сказал Нефедов.

По словам Нефедова, проблема контрабанды сигарет до сих пор не решена в Евросоюзе. Ведь всегда стоит подумать, кто удерживает контрабанду на другой стороне границы, несмотря на "честные суды".

"Как с этим бороться? Ну, на самом деле, в мире эта проблема нигде не решена. Включая развитые страны. Ведь здесь можно задать вопрос: "А, кто, ну, собственно, удерживает эту контрабанду на другой стороне границы в ЕС по их работающей правоохранительной системой, с их честными судами и так далее", - отметил он.

Кроме того, Нефедов привел пример борьбы с контрабандой, который считает действенным.

"Мне нравится, например, опыт Прибалтики, где большие табачные компании платят правоохранителям и таможенникам официальные бонусы за найденную контрабанду. Логика в следующем, что они сами как производители от этого страдают, и поэтому, если вот эти таможенники поймали контрабанду на 100 тыс. гривен , вот они могут рассчитывать, например, на эти 10%. Это, наверное, достаточно мощный мотиватор для лучшей работы ", - подчеркнул он.