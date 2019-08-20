Кличко, Луценко, Парубия и Портнова суд разрешил вызывать на допросы по делу о расстрелах на Институтской

20 августа, 2019, 14:00

Суд по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей, в частности - публичных лиц

Об этом сообщает Громадское.

Из 38 экс-правоохранителей некоторые действующие, которые находились с 18 по 20 февраля непосредственно на месте событий, и руководителей Николаевской, Одесской и черниговского подразделений "Беркута", которых хотели допросить адвокаты, суд разрешил допросить 15 человек по выбору защиты.

Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Кроме того, суд разрешил допросить днепропетровский "Беркут", руководящий состав полиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты.

Эти лица: