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Espreso.tvОбществоКГГА изменила юридический адрес

КГГА изменила юридический адрес

Киевская городская государственная администрация изменила место регистрации с Крещатика, 36 на Дегтяревскую, 31, корпус 2. Там расположен КП "Киевблагоустройство"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Здание на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета, а КГГА является арендатором.

Заметим, изменения в реестр были внесены еще 21 мая 2019 г., сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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