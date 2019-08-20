КГГА изменила юридический адрес
20 августа, 2019, 14:22
Киевская городская государственная администрация изменила место регистрации с Крещатика, 36 на Дегтяревскую, 31, корпус 2. Там расположен КП "Киевблагоустройство"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Здание на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета, а КГГА является арендатором.
Заметим, изменения в реестр были внесены еще 21 мая 2019 г., сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
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