КГГА не собирается переезжать с Крещатика
Об этом сообщила руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова, передает Укринформ .
"Изменение налогового адреса исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) связано с оптимизацией вопросам управления объектами коммунальной собственности территориальной общины города Киева. Но об изменении фактического места нахождения речи не идет. КГГА не планирует переезда из помещения на ул. Крещатик, 36 ", - сказала она.
Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация изменила место регистрации с Крещатика, 36 на Дегтяревскую, 31, корпус 2. Там расположено КП "Киевблагоустройство"
Изменения в реестр были внесены еще 21 мая 2019 года, сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
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