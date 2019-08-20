КГГА не собирается переезжать с Крещатика

20 августа, 2019, 19:59

Смена юридического адреса КГГА не означает изменения его физического расположения

Об этом сообщила руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова, передает Укринформ .

"Изменение налогового адреса исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) связано с оптимизацией вопросам управления объектами коммунальной собственности территориальной общины города Киева. Но об изменении фактического места нахождения речи не идет. КГГА не планирует переезда из помещения на ул. Крещатик, 36 ", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация изменила место регистрации с Крещатика, 36 на Дегтяревскую, 31, корпус 2. Там расположено КП "Киевблагоустройство"

Изменения в реестр были внесены еще 21 мая 2019 года, сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.