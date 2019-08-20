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Espreso.tvОбществоКанары в огне: с острова из-за пожаров эвакуировали более 9 тыс. человек. Фото

Канары в огне: с острова из-за пожаров эвакуировали более 9 тыс. человек. Фото


фото: REUTERS
Около 9 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров на севере испанского острова Гран-Канария, третьего по величине среди Канарских островов

Пожары, начавшиеся 17 августа у города Техеда, продолжают продвигаться в горной местности, сообщает BBC .

За ночь огонь распространился с 3400 до 6000 га. Пламя достигало 50 метров в высоту. Отмечается, что за последнюю неделю это уже третий пожар на острове Гран-Канария.

На пресс-конференции в понедельник власти назвали инцидент "беспрецедентной экологической катастрофой". По словам чиновников, преодолению пожара препятствуют высокая температура, сильный ветер и низкая влажность.

До сих пор пламя не дошло до жилых районов и туристических мест, но распространилось на природный парк Тамадаба, где растут одни из старейших сосновых лесов острова.

На тушение огня направили 14 самолетов и вертолетов, а также около 700 пожарных, в том числе 200 военных.

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Фото: REUTERS
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