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Espreso.tvОбществоКак изменится медицинское обслуживание в Украине в 2020 году. Помощь Супрун

Как изменится медицинское обслуживание в Украине в 2020 году. Помощь Супрун

Лишь с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Дмитрий Разумков, который уже в ближайшее время скорее всего займет должность главы Верховной Рады, в одном из своих последних интервью сказал: "Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы". Состояние больниц в Василькове - это не следствие изменений, которые мы совершаем, а причина, почему мы начали эти изменения", - объяснила Супрун.

Отмечается, что с 2020 года украинцы будут получать четкий перечень медицинских услуг, который предусмотрен программой медицинских гарантий. Это будет происходить на всех уровнях медицинской помощи.

Выплаты больницам и поликлиникам будут осуществляться за конкретно оказанную медицинскую услугу, а не за субвенции, как это происходило раньше. Для пациентов эти услуги будут бесплатными, за них они уже уплатили со своих налогов.

Чтобы лучше ориентироваться в вопросах трансформации системы здравоохранения, Минздрав советует пересмотреть transition book (документ с переходными установками) .

 

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