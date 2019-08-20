ГПУ за войну против Украины привлекла 68 россиян

20 августа, 2019, 19:35

За решение и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий к уголовной ответственности привлечено 110 человек, из них 68 россиян

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"За решение и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий к уголовной ответственности привлечено 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 чиновник (министр обороны РФ и два его заместителя, начальник Генштаба ВС РФ и его первый заместитель, советник Президента РФ, бывший полномочный представитель Президента РФ в "Крымском федеральном округе"), 18 генералов и адмиралов среди высшего командного состава ВС РФ, Глава и 18 судей Конституционного Суда РФ ", - говорится в сообщении.

В то же время по результатам досудебного расследования уголовных производств такой категории в суд направлено 48 обвинительных актов по 51 человека, в том числе 22 граждан РФ.

"Приговор судов 34 человека осуждены, из них 12 граждан РФ. Другие 59 человек (46 граждан Российской Федерации) находятся в розыске. Судом дано разрешение на их задержание", - сообщили в ГПУ.