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Espreso.tvОбществоГендиректор 1+1 Ткаченко ушел с поста, чтобы работать народным депутатом

Гендиректор 1+1 Ткаченко ушел с поста, чтобы работать народным депутатом


фото: telekritika.ua
Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко ушел с должности в связи с избранием его народным депутатом от партии "Слуга народа"

Об этом сообщает ТСН .

"Поскольку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16 августа Наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об освобождении от должности", - говорится в сообщении.

В то же время решением Наблюдательного совета канала Ткаченко присвоено звание Почетного президента группы.

Новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1 + 1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

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