Гендиректор 1+1 Ткаченко ушел с поста, чтобы работать народным депутатом
20 августа, 2019, 14:52
Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко ушел с должности в связи с избранием его народным депутатом от партии "Слуга народа"
Об этом сообщает ТСН .
"Поскольку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16 августа Наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об освобождении от должности", - говорится в сообщении.
В то же время решением Наблюдательного совета канала Ткаченко присвоено звание Почетного президента группы.
Новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1 + 1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация