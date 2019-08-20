Экс-представитель Порошенко в Крыму объявил, что начал работать в СНБО
20 августа, 2019, 17:03
Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что начал работать советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка
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