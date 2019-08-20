Экс-представитель Порошенко в Крыму объявил, что начал работать в СНБО

20 августа, 2019, 17:03

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что начал работать советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка

Об этом свидетельствует информация из Facebook Бабина.

Так, 20 августа он отметил, что с 19 августа он начал работать в СНБО советником секретаря.

Отметим, что ни на сайте президента, ни на сайте СНБО официальных документов, подтверждающих это назначение, нет.