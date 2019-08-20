Двое украинских моряков погибли от отравления метиловым спиртом на танкере в Черном море
20 августа, 2019, 11:33
Из-за отравления метиловым спиртом двое граждан Украины погибли на танкере "Магус" под флагом Панамы, который сейчас находится в Черном море в районе Тамани
Об этом со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передает Интерфакс-Украина .
"В ночь на вторник (20 августа) в Морской спасательно-координационный центр Новороссийска поступило сообщение от капитана судна "Магус" о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, один из пострадавших скончался еще на судне, а второй уже во время транспортировки на берег. Остальных подробностей пока нет.
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