Дочь преподавателя Зеленского может получить должность в Антимонопольном комитете
Об этом сообщают "Наши деньги".
18 августа Копайгора подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственного уполномоченного АМКУ.
Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" доцентом кафедры правового регулирования экономики.
В этом институте получил юридическое образование президент Владимир Зеленский. В нем работает и его отец Александр Зеленский.
В этом же институте преподает отец претендентки в АМКУ Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, он преподавал Зеленскому теорию государства и права.
Иван Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его качества и достижения: "Владимир ни разу не просил советов и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре".
Ирина Копайгора, кроме преподавания в КНЭУ, также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.
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Напомним, 5 июля президент Зеленский подписал указ об освобождении от АМКУ Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
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Экс-госуполномоченный Загребельская решила обжаловать приказ о ее увольнении и подала в суд на президента. Верховный Суд истребует в Антимонопольном комитете документы по делу об увольнении бывшего государственного уполномоченного Агии Загребельской. Она считает, что глава государства уволил ее не по процедуре.
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31 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых уполномоченных Антимонопольного комитета - Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.
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