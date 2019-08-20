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Espreso.tvОбществоДочь преподавателя Зеленского может получить должность в Антимонопольном комитете

Дочь преподавателя Зеленского может получить должность в Антимонопольном комитете

Дочь преподавателя президента Зеленского - Ирина Копайгора - претендует на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины

Об этом сообщают "Наши деньги".

18 августа Копайгора подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственного уполномоченного АМКУ.

Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" доцентом кафедры правового регулирования экономики.

В этом институте получил юридическое образование президент Владимир Зеленский. В нем работает и его отец Александр Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки в АМКУ Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, он преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Иван Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его качества и достижения: "Владимир ни разу не просил советов и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре".

Ирина Копайгора, кроме преподавания в КНЭУ, также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

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