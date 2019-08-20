Членам "ЛНР/ДНР", готовившим иски против Украины в ЕСПЧ, объявили подозрения

20 августа, 2019, 14:21

На оккупированных территориях создали незаконные организации, в частности "Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" и "Общественная организация "Справедливая защита"

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга

Отмечается, что эти "организации" фиксировали и расследовали так называемые преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления, якобы совершаемые Украиной.

Участники этих "комиссий" организовали получение заявлений от местных жителей, что гибель их родственников, получение ими телесных повреждений, увечий, уничтожение и повреждение имущества и жилья произошло в результате умышленных действий ВСУ по приказам Киева.

В дальнейшем собранные материалы использовались для подачи исковых заявлений в Международный уголовный суд (МУС) и ЕСПЧ, отмечая в качестве ответчика Украине.

За период с только 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовили и направили 1539 исков в этих судов.

Допрошенные в ходе расследования подписанты этих исков не подтвердили свое авторство и отметили, что не знают ничего об участии ВСУ в совершенных обстрелах мирного населения.

О подозрении сообщили главе и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбора доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе", "Министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека ДНР", а также председателю и члену ОО "Справедливая защита" по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).