Битва за Идлиб: противники Асада покинули стратегический город
"Повстанческие группировки вышли из города Хан-Шейхун на северо-западе Сирии, освободив путь провластным силам к завладению городом, в переломный момент войны за провинцию Идлиб, последнюю большую сопротивления антиправительственных повстанцев в Сирии", - говорится в сообщении.
Отступление повстанцев произошло за считанные часы после того, как Турция направила бронетехнику вглубь Сирии, частично в ответ на продвижение правительственных сил сирийского диктатора Башара Асада.
Хан-Шейхун стал ключевой целью военной кампании, начатой сирийским правительством в конце апреля. Кампания задерживалась до последних дней, несмотря на постоянные авиаудары, осуществляемые военными РФ, которые уничтожили населенные пункты на юге провинции Идлиб и заставили почти 500 000 человек покинуть свои дома. Возвращение Идлиб стало главной целью сирийского диктатора в союзе.
Турция утверждает, что она не позволит военным путем захватить провинцию, потому что это в разы увеличит поток беженцев на ее территорию.
Война в Сирии началась весной 2011 года с мирных протестов против режима президента страны Башара Асада, что потом превратилось в полномасштабную гражданскую войну. Разные стороны конфликта получают международную помощь.
Кроме того, часть территории Сирии была захвачена и боевиками "Исламского государства", против которых выступают как правительственные сирийские войска, так и силы международной антитеррористической коалиции под руководством США. За время конфликта на территории Сирии более 350 000 человек погибли, а миллионы сирийских граждан стали беженцами.
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