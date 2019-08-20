Будет жарко в течение всей недели, – синоптик Наталья Диденко

20 августа, 2019, 07:00

20 августа будет сухая солнечная погода во всех регионах Украины

Об этом рассказала синоптик в эфире Эспрессо.TV .

По прогнозу, на западе будет солнечно, но вероятные локальные дожди. Температура воздуха – +26...+27.

На севере настоящее лето: сухая погода и много солнца. Температура – + 27...+30.

На востоке сухая погода без осадков. Температура – + 30...+32.

В центральной части сухая воздушная масса, осадки не предусматриваются. Температура – + 28...+32.

На юге жаркое, температура – + 30...+33.

В Киеве температура сухая и солнечная, температура – +29.