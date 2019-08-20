Будет жарко в течение всей недели, – синоптик Наталья Диденко
20 августа, 2019, 07:00
20 августа будет сухая солнечная погода во всех регионах Украины
Об этом рассказала синоптик в эфире Эспрессо.TV .
По прогнозу, на западе будет солнечно, но вероятные локальные дожди. Температура воздуха – +26...+27.
На севере настоящее лето: сухая погода и много солнца. Температура – + 27...+30.
На востоке сухая погода без осадков. Температура – + 30...+32.
В центральной части сухая воздушная масса, осадки не предусматриваются. Температура – + 28...+32.
На юге жаркое, температура – + 30...+33.
В Киеве температура сухая и солнечная, температура – +29.
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