//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБудет жарко в течение всей недели, – синоптик Наталья Диденко

Будет жарко в течение всей недели, – синоптик Наталья Диденко

20 августа будет сухая солнечная погода во всех регионах Украины

Об этом рассказала синоптик в эфире Эспрессо.TV .

По прогнозу, на западе будет солнечно, но вероятные локальные дожди. Температура воздуха – +26...+27.

На севере настоящее лето: сухая погода и много солнца. Температура – + 27...+30.

На востоке сухая погода без осадков. Температура – + 30...+32.

В центральной части сухая воздушная масса, осадки не предусматриваются. Температура – + 28...+32.

На юге жаркое, температура – + 30...+33.

В Киеве температура сухая и солнечная, температура – +29.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 августа, 2019 вторник

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

20 августа, 2019 вторник

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать