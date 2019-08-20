Арт-объект "Синяя рука" переехал из центра Киева в Николаев

20 августа, 2019, 17:30

Скульптура "Синяя рука" теперь будет стоять в Николаеве в рамках проекта "MovingMonuments / Движущиеся памятники"

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

"В Николаеве установили памятник в виде синей руки в рамках проекта "MovingMonuments / Движущиеся памятники", - говорится в сообщении.

Это произошло в рамках рабочего визита в город румынской делегации, которую возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине Кристиан Леон Цуркану.

Оказалось, что "Синяя рука" - это произведение румынского скульптора, которое символизирует дружбу и общение.

Кроме того, арт-объект постоянно путешествует в различных дипломатических и культурных контекстах, и был размещен на центральных общественных пространствах в городах Европы.

В 2014 году - около Сент Джордж Холл в г. Ливерпуль, Великобритания. В 2016 году - на Площади Замка в г. Бая-Маре, Румыния. В 2017 году - в г. Кашкайш, Португалия. В 2018 году - перед Домом Музыки в Порту, Португалия.

Посол Цуркану отметил, что принимал непосредственное участие в реализации проекта "MovingMonuments / Движущиеся памятники".

По его словам, в некоторых городах арт-объект находился длительное время - 1-2 года.

"Я рад, что Николаев согласился принять эту скульптуру, - сказал Цуркану. - Люди должны с надеждой смотреть в будущее. И искусство предоставляет такую возможность. Оно делает жизнь красивее и проще".