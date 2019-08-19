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Espreso.tvСпортЗвездный нападающий "Барселоны" перешел в "Баварию"

Звездный нападающий "Барселоны" перешел в "Баварию"


фото: fcbayern.com
Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере вингера "Барселоны" Филиппе Коутиньо

Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.

Бразильский вингер "Барселоны" Филиппе Коутиньо следующий сезон проведет на правах аренды в мюнхенской "Баварии".

27-летний игрок уже прошел медосмотр и подписал соглашение с немецким клубом. Футболист будет выступать под десятым номером.

За год в "Баварии" бразилец заработает 12 млн евро. По окончании сделки, немцы могут выкупить контракт Коутиньо в "Барселону".

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