Звездный нападающий "Барселоны" перешел в "Баварию"
19 августа, 2019, 12:12
Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере вингера "Барселоны" Филиппе Коутиньо
Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.
Бразильский вингер "Барселоны" Филиппе Коутиньо следующий сезон проведет на правах аренды в мюнхенской "Баварии".
27-летний игрок уже прошел медосмотр и подписал соглашение с немецким клубом. Футболист будет выступать под десятым номером.
За год в "Баварии" бразилец заработает 12 млн евро. По окончании сделки, немцы могут выкупить контракт Коутиньо в "Барселону".
Servus, @Phil_Coutinho ! #ServusCoutinho- FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019
https://t.co/Y5HhOIogrQ #FCBayern pic.twitter.com/pMV5z0QMv2
- 16 июля "Барселона" намеревалась включить Коутиньо в трансферную сделку по Неймару .