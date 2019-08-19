Жара возвращается: синоптик рассказала о +30 во вторник

19 августа, 2019, 11:05

Во вторник, 20 августа, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"20 августа азорский антициклон достигнет своими волнами и Украины, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода.

Разве что над западными областями хвост северного атмосферного фронта метнет периодическими грозовыми дождями. Жара в Украине возвращается. ", - рассказала Диденко.

Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 28 + 33 градуса.

На Севере и Западе Украины предусматривается + 25 + 30 градусов.

В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно + 35 + 37 градусов.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины.

Предыдущий прогноз на День Независимости в Киеве: 24 августа будет без осадков, порывистый, но не штормовой, северо-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26, +27 градусов.