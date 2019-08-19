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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил главу Николаевской ОГА, которому месяц назад приказал написать заявление

Зеленский уволил главу Николаевской ОГА, которому месяц назад приказал написать заявление

19 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации

Об этом говорится в распоряжении главы государства №603 / 2019 от 19 августа 2019 года.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - отмечается в документе.

На вопрос, когда в области будет новый глава ОГА, президент ответил: "У меня нет кандидатуры. Никто не хочет идти сюда работать. Помогите. Составьте мне шорт-лист из 5-7 человек. Мы посмотрим, изучим и, если подойдет, назначим в течение недели", - подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, 17 июля Зеленский в аэропорту Николаева, куда он прибыл с рабочей поездкой, предложил и.о. председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеславу Боню писать заявление об увольнении.

 

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