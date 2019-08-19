Зеленский уволил главу Николаевской ОГА, которому месяц назад приказал написать заявление

19 августа, 2019, 20:30

Об этом говорится в распоряжении главы государства №603 / 2019 от 19 августа 2019 года.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - отмечается в документе.

На вопрос, когда в области будет новый глава ОГА, президент ответил: "У меня нет кандидатуры. Никто не хочет идти сюда работать. Помогите. Составьте мне шорт-лист из 5-7 человек. Мы посмотрим, изучим и, если подойдет, назначим в течение недели", - подчеркнул Зеленский.