Зеленский уволил главу Николаевской ОГА, которому месяц назад приказал написать заявление
19 августа, 2019, 20:30
19 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации
Об этом говорится в распоряжении главы государства №603 / 2019 от 19 августа 2019 года.
"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - отмечается в документе.
На вопрос, когда в области будет новый глава ОГА, президент ответил: "У меня нет кандидатуры. Никто не хочет идти сюда работать. Помогите. Составьте мне шорт-лист из 5-7 человек. Мы посмотрим, изучим и, если подойдет, назначим в течение недели", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, 17 июля Зеленский в аэропорту Николаева, куда он прибыл с рабочей поездкой, предложил и.о. председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеславу Боню писать заявление об увольнении.
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