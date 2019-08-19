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Espreso.tvСпортЗащитник "Ворсклы" сыграет на Кубке Африканских наций

Защитник "Ворсклы" сыграет на Кубке Африканских наций


фото: vorskla.com
Защитник "Ворсклы" Ибрахим Кане сыграет на молодежном Кубке Африканских наций за сборную Мали

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Малийский защитник полтавской "Ворсклы" Ибрахим Кане получил приглашение от главного тренера молодежной сборной Мали U23 сыграть на Кубке Африканских наций U23.

Тренеры, работающие с этим коллективом планируют участие 19-летнего Кане в двух поединках с марокканскими сверстниками - соответственно 5-го и 9-го сентября.

Ибрахим Кане в "Ворскле" уже более года и успел провести 14 матчей.

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