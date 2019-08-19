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Espreso.tvОбществоЯкобы Минздрав рекомендует: украинцев предупреждают о мошенниках, которые продают незарегистрированные препараты

Якобы Минздрав рекомендует: украинцев предупреждают о мошенниках, которые продают незарегистрированные препараты

Уже не первый раз мошенники пытаются выдать незарегистрированный препарат за "лекарство", которое якобы "рекомендует МЗ Украины/министр". Такие препараты продаются незаконно и Минздрав Украины не рекомендует их

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В ведомстве подготовили инструкцию, как не попасть в ловушку мошенников:

Проверьте, не поддельные ли лекарства 

В Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Проверить наличие государственной регистрации препарата можно здесь.

Если вы обнаружили, что лекарства не зарегистрированы в Реестре, сообщите о возможных правонарушениях в Гослекслужбу, а также обратитесь в полицию.

Обратите внимание на источник информации

Обратите внимание на источник ссылается новость с "удивительными лекарствами". Как правило, мошенники создают сайты-подделки - обращайте внимание на адрес сайта. Часто сайты-подделки имеют только одну страницу - попробуйте зайти на другие страницы сайта.

Обратите внимание, каким образом вам предлагают приобрести лекарства

Согласно закону торговля лекарственными средствами осуществляется через аптечные учреждения и не может осуществляться дистанционно и путем электронной торговли, а также по почте и через любые заведения, кроме аптечных, и вне их.

Обратите внимание на формулировку

Формулировки типа "специальная цена от Министерства здравоохранения" - это фейк. Цены на лекарства регулирует свободный рынок, они формируются на основе многих факторов.

Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа - воспользуйтесь правительственной программе "Доступные лекарства" и получите лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого надо обратиться к своему семейному врачу и получить рецепт.

 

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