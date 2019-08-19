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Espreso.tvОбществоВзвешивайте бананы без пакетов: украинцам дали советы, как отказаться от "пакетной зависимости"

Взвешивайте бананы без пакетов: украинцам дали советы, как отказаться от "пакетной зависимости"

Цель отказа от полиэтиленовых пакетов уменьшить чрезмерное потребление одноразовых пластиковых изделий для сохранения окружающей среды, а следовательно - и здоровья

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины подготовили простые решения на каждый день, которые помогут ограничить использование полиэтиленовых пакетов.

  • Ходите в магазин с собственной сумкой
  • Взвешивайте бананы без пакетов
  • Не берите новые фасовочные пакеты
  • Замените фасовочные пакеты экомешочки
  • Откажитесь от пластиковых пакетов для мусора

 

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