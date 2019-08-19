Взвешивайте бананы без пакетов: украинцам дали советы, как отказаться от "пакетной зависимости"
19 августа, 2019, 10:13
Цель отказа от полиэтиленовых пакетов уменьшить чрезмерное потребление одноразовых пластиковых изделий для сохранения окружающей среды, а следовательно - и здоровья
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Специалисты Центра общественного здоровья Украины подготовили простые решения на каждый день, которые помогут ограничить использование полиэтиленовых пакетов.
- Ходите в магазин с собственной сумкой
- Взвешивайте бананы без пакетов
- Не берите новые фасовочные пакеты
- Замените фасовочные пакеты экомешочки
- Откажитесь от пластиковых пакетов для мусора
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