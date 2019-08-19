Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала 93 нардепов

19 августа, 2019, 16:01

По состоянию на 19 августа комиссия уже зарегистрировала 238 народных избранников

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

Сегодня, 19 августа, ЦИК зарегистрировала 93 нардепов, избранных на парламентских выборах. 47 из них это нардепы-списочники (38 от "Слуга Народу", 1 от "Оппозиционная Платформа За Жизнь", 3 от "Европейская Солидарность", 5 от "Голос"), а 46 - мажоритарщики.

Всего по состоянию на 19 августа комиссия уже зарегистрировала 238 народных избранников.