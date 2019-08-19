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Espreso.tvОбществоВятрович заявил, что ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни

Вятрович заявил, что ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни

В ГПУ пока воздерживаются от определения конкретных сроков завершения следственных действий и начала строительства мемориала

Об этом Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Вятровича, все, что зависит от Института национальной памяти и Музея Революции Достоинства, в настоящее время сделано: проведены конкурсы и утвержден бюджет.

"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - сказал он.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, воздержались от определения конкретных сроков завершения следственных действий и начала строительства.

В комментарии журналистам начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что сейчас следователи подают дополнительные ходатайства и, соответственно, проводятся следственные действия (по делу о расстрелах на Майдане, - ред.) Соответственно, пока продолжаются следственные действия - возведение мемориального комплекса откладывается.

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