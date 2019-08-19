Вукоевич объяснил ролик "Слава Украине"

19 августа, 2019, 14:03

Знаменитый экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал, что видео "Слава Украине" не было политическим

Об этом сообщает SportArena.TV.

Хорватский экс-полузащитник киевского "Динамо", а ныне тренер молодежной сборной Хорватии Огнен Вукоевич изложил свой взгляд на популярное видео "Слава Украине", на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

"Выкрик "Слава Украине" вРоссии? Я сразу сказал, что никаких политических намерений у нас не было. Вообще об этом не думали, ведь мы футбольные люди. Были рады, что выиграли по пенальти. Я никакой не герой и не жду никаких наград. Просто это была радость. И мне всегда приятно, когда меня болельщики вспоминают как футболиста", - пояснил знаменитый полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич.

7 июля 2018-го года защитник сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич после победы над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира записали видео со словами: "Слава Украине!".