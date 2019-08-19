Во Всемирный день гуманитарной помощи посольство США вспомнило о жертвах оккупации РФ Донбасса и Крыма
19 августа, 2019, 11:31
В посольстве отметили, что Кремль контролирует насилия на оккупированном украинском Донбассе
Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter.
"В этот Всемирный день гуманитарной помощи мы думаем о миллионов мирных жителей, страдающих от конфликтов, в частности на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилия на Востоке Украины и должен немедленно прекратить свою агрессию", - говорится в сообщении.
- По данным ООН, с начала боевых действий в Донбассе были убиты 3 тыс. 332 гражданских лиц и свыше 7 тыс. получили ранения
- Напомним, 6 мая 2019 Петр Порошенко заявил, что с начала открытой российской агрессии против Украины, за 5 лет, на Донбассе погибли 2 тыс. 973 украинских военнослужащих .
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что на 1 июня 2019 в Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинский 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей.
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