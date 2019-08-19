//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Всемирный день гуманитарной помощи посольство США вспомнило о жертвах оккупации РФ Донбасса и Крыма

Во Всемирный день гуманитарной помощи посольство США вспомнило о жертвах оккупации РФ Донбасса и Крыма

В посольстве отметили, что Кремль контролирует насилия на оккупированном украинском Донбассе

Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter.

"В этот Всемирный день гуманитарной помощи мы думаем о миллионов мирных жителей, страдающих от конфликтов, в частности на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилия на Востоке Украины и должен немедленно прекратить свою агрессию", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать