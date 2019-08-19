Во Всемирный день гуманитарной помощи посольство США вспомнило о жертвах оккупации РФ Донбасса и Крыма

19 августа, 2019, 11:31

В посольстве отметили, что Кремль контролирует насилия на оккупированном украинском Донбассе

Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter.

"В этот Всемирный день гуманитарной помощи мы думаем о миллионов мирных жителей, страдающих от конфликтов, в частности на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилия на Востоке Украины и должен немедленно прекратить свою агрессию", - говорится в сообщении.