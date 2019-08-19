В Исландии "попрощались" с первым пропавшим из-за изменений климата ледником

19 августа, 2019, 10:03

18 августа в Исландии открыли мемориальную доску 700-летнему ледника Okjökull (Окйекюдль), который, по оценкам ученых, первым в этой стране растаял в результате изменений климата

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Исландии в воскресенье устроили церемонию прощания с ледником Окйекюдль, который считается первым пропавшим в стране в связи с климатическими изменениями.

Ледник Окйекюдль, который сто лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона на западе Исландии и имел толщину 50 метров, сократился до почти 1 квадратного километра льда глубиной менее 15 метров, и потерял свой статус ледника.

Исландский геолог Оддур Сигурдссон объявил об исчезновении ледника Окйекюдль, которому было почти 700 лет, около десяти лет назад. В воскресенье он возглавил церемонию прощания, принеся свидетельство о смерти бывшего ледника.

Около 100 человек провели двухчасовое восхождение на вулкан, где раньше был ледник, после чего ребята установили на месте мемориальную таблицу с надписью. На бронзовой табличке исландской и английском языках выгравирована "письмо в будущее".

«Ок - первый исландский глетчер, который потерял свой статус. В течение следующих 200 лет все наши глетчеры, как ожидается, пойдут по его стопам. Этот памятный знак свидетельствует о том, что мы знаем, что происходит и что нужно делать. Только вам известно , сделали мы это ", - говорится в послании к потомкам.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир отметила, что сделает вопрос климатических изменений приоритетным вопросом на встрече лидеров скандинавских стран и канцлера Германии Ангелы Меркель во вторник в Рейкьявике.

Мемориал датированный августом 2019 и также содержит пометку "415ppm CO2" - здесь речь идет о рекордном уровне в 415 частей углекислого газа на миллион молекул, зафиксированный в атмосфере в мае этого года.