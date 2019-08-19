//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Исландии "попрощались" с первым пропавшим из-за изменений климата ледником

В Исландии "попрощались" с первым пропавшим из-за изменений климата ледником

18 августа в Исландии открыли мемориальную доску 700-летнему ледника Okjökull (Окйекюдль), который, по оценкам ученых, первым в этой стране растаял в результате изменений климата

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Исландии в воскресенье устроили церемонию прощания с ледником Окйекюдль, который считается первым пропавшим в стране в связи с климатическими изменениями.

Ледник Окйекюдль, который сто лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона на западе Исландии и имел толщину 50 метров, сократился до почти 1 квадратного километра льда глубиной менее 15 метров, и потерял свой статус ледника.

Исландский геолог Оддур Сигурдссон объявил об исчезновении ледника Окйекюдль, которому было почти 700 лет, около десяти лет назад. В воскресенье он возглавил церемонию прощания, принеся свидетельство о смерти бывшего ледника.

Около 100 человек провели двухчасовое восхождение на вулкан, где раньше был ледник, после чего ребята установили на месте мемориальную таблицу с надписью. На бронзовой табличке исландской и английском языках выгравирована "письмо в будущее".

«Ок - первый исландский глетчер, который потерял свой статус. В течение следующих 200 лет все наши глетчеры, как ожидается, пойдут по его стопам. Этот памятный знак свидетельствует о том, что мы знаем, что происходит и что нужно делать. Только вам известно , сделали мы это ", - говорится в послании к потомкам.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир отметила, что сделает вопрос климатических изменений приоритетным вопросом на встрече лидеров скандинавских стран и канцлера Германии Ангелы Меркель во вторник в Рейкьявике.

Мемориал датированный августом 2019 и также содержит пометку "415ppm CO2" - здесь речь идет о рекордном уровне в 415 частей углекислого газа на миллион молекул, зафиксированный в атмосфере в мае этого года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать