В Индии автобус столкнулся с грузовиком, более десятка погибших

19 августа, 2019, 11:22

При столкновении грузовика с автобусом в Индии в штате Махараштра менее 13 человек погибли и более 20 пострадали

Об этом сообщает Hindustan Times .

При этом издание DNA India сообщает о 15 погибших.

Отмечено, что авария произошла в воскресенье, 18 августа, в 22:30. Автобус направлялся из города Аурангабада в населенный пункт Шахада, когда его протаранил грузовик. Одиннадцать человек погибли на месте, в том числе водители обеих машин. Еще более 20 человек получили травмы.

Источники DNA India сообщают, что всего в автобусе на момент инцидента находились 45 пассажиров. Указано, что восемь из них в настоящее время находящихся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в больницу округа Дхулия.