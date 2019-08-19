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Espreso.tvОбществоВ Украину впервые приедет звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо

В Украину впервые приедет звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо

Дэнни Трехо станет гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019

Об этом пишет Зеркало Недели .

Американский актер Дэнни Трехо впервые посетит Украину. 21-22 сентября звезда фильма "Мачете" станет гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019.

Отмечается, что посетители фестиваля смогут задать Трехо вопросы, а также взять у него автограф и сфотографироваться с ним.

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