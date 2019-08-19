В украинский прокат выходит фильм об Иве Сен-Лоране, против показа которого 14 лет выступал партнер модельера

19 августа, 2019, 15:02

Документальная лента "Гениальный кутюрье" о последних годах легендарного Ива Сен-Лорана и его модном доме выходит в прокат 5 сентября

Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатчика.

"Гениальный кутюрье" - документальная лента о последних годах легендарного Ива Сен-Лорана и его модном доме. Оливье Мейру почти на три года получил эксклюзивный доступ к мастерским модного дома Yves Saint Laurent, где его легендарный основатель готовил свои последние коллекции.

Работа над фильмом была завершена еще в 2001 году, но широкой общественности лента была представлена лишь недавно - против выпуска картины выступил партнер Сен-Лорана Пьер Берже. Считается, что ему настолько не понравилось изображение пожилого и все более отстраненного Ива, что все эти годы он блокировал выпуск фильма. Лишь в конце 2015 года, через 7 лет после смерти Сен-Лорана, Берже меняет свое мнение и дает добро на выход картины.

"Гениальный кутюрье" - фильм, который делает одну из самых ярких фигур мира моды более понятной и показывает модельера в ежедневной рутине - при создании коллекций и подготовке к показам. Но это нечто большее, чем биографическая лента об одном из самых гениальных дизайнеров нашего времени - это задокументированная история начала конца и физического упадка. Это момент, когда творческое вдохновение кажется чем-то недостижимым, а прекрасный яркий мир, который ты создавал на протяжении жизни, рушится прямо на глазах.

Премьера фильма состоялась на 57-м кинофестивале в Берлине.

Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Киева, Львова, Одессы, Харькова и других украинских городах с 5-го сентября.