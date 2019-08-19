В Турции отстранили трех мэров и арестовали 418 человек за связи с курдским подпольем
"По результатам антитеррористической операции, которая длилась в Турции несколько дней подряд, отстранены от должностей мэры Диярбакыр, Вана и Мардина, сотни людей задержаны", - сообщили правоохранители.
МВД Турции сегодня утром распространило заявление, в котором указывается, что мэры трех городов на востоке и юго-востоке страны подозреваются в связях с "террористическими организациями".
По данным МВД, против мэров указанных городов ранее уже были открыты дела по обвинению в распространении пропаганды в интересах "террористических группировок" или их членов.
Все три мэра - представители оппозиционной Народно-демократической партии, которую правительство страны обвиняет в связях с подпольной Рабочей партией Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства в Анкаре и считается в Турции "террористической организацией".
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