В Турции отстранили трех мэров и арестовали 418 человек за связи с курдским подпольем

"По результатам антитеррористической операции, которая длилась в Турции несколько дней подряд, отстранены от должностей мэры Диярбакыр, Вана и Мардина, сотни людей задержаны", - сообщили правоохранители.

МВД Турции сегодня утром распространило заявление, в котором указывается, что мэры трех городов на востоке и юго-востоке страны подозреваются в связях с "террористическими организациями".

По данным МВД, против мэров указанных городов ранее уже были открыты дела по обвинению в распространении пропаганды в интересах "террористических группировок" или их членов.

Все три мэра - представители оппозиционной Народно-демократической партии, которую правительство страны обвиняет в связях с подпольной Рабочей партией Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства в Анкаре и считается в Турции "террористической организацией".